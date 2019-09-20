Сергей Шатило объявил о новом представителе своих интересов

В пятницу на засединии в Октябрьском районном суде директор ООО «Современные медицинские технологии» Сергей Шатило вобъявил о новом представителе своих интересов. К делу был допущен общественный защитник Иван Суслов из Москвы. Всего у господина Шатило сейчас два адвоката и два общественных защитника.

В процессе судебного заседания адвокат директора ООО «СМТ» Денис Анисимов подал ходатайство о приобщении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту поставки и монтажа модуля в больницу имени Пирогова компанией «Модульные медицинские решения». Роман Зуев, второй адвокат господина Шатило, заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении главы ООО «Современные медицинские техологии». Суд ходайства приобщил, однако вопрос об уголовном преследовании разрешится только одновременно с вынесением приговора.

Ранее Сергей Шатило был признан Самарским районным судом виновным в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Глава «СМТ» приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас главу ООО «Современные медицинские технологии» судят за незаконную поставку незарегистрированных медизделий в крупном размере в больницы региона.

Алена Смирнова