В ДТП с участием кареты скорой помощи в Ростове пострадали шесть человек

Сегодня в 7:20 утра в Ростове на регулируемом перекрестке ул. Казахская-пер. Обский столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль «Рено Дастер». Об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. После столкновения автомобиль скорой помощи отбросило на препятствие.

«В результате аварии пострадали и были госпитализированы шесть человек. В из числе водитель автомобиля ''Рено'', а также фельдшер и три пассажира кареты скорой помощи», - рассказали в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка.

Дарья Голякова