Краснодарский суд принял иск Олега Дерипаски к трем зарубежным СМИ

Краевой арбитраж принял к производству иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем зарубежным изданиям — The Times, The Nation, The Telegraph. Представитель истца сообщил, что иски поданы против изданий, статьи которых Минфин США использовал в качестве обоснования для наложения санкций на бизнесмена.

Первое заседание назначено на 12 декабря этого года.

Кроме того, господин Дерипаска оспаривает в суде наложенные на него персональные санкции Министерства финансов США. Ведомство при принятии этого решения ссылалось как раз на газетные публикации вышеуказанных изданий. Бизнесмен отмечает, что в статьях представлены «голословные обвинения», а также слухи и домыслы конкурентов.

В апреле 2018 года в обновленный санкционный список США был включен агрохолдинг «Кубань», в марте 2019 года эту же компанию внесли в новый санкционный список Украины.

Ранее бизнесмен смог добиться отмены ограничений в отношении UC Rusal и других компаний в связи с отказом от контрольной доли в этих структурах.

Елена Рыжкова