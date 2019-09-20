В Красноярске бывших полицейских будут судить за коррупцию

Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю направило в суд дело о коррупции. Во взятках обвиняются экс-начальник и бывший оперативник отдела уголовного розыска краевого управления МВД, а также экс-следователь городского УМВД. Пособничество в преступлении инкриминируется бывшему заместителя начальника антикоррупционного отдела регионального главка МВД.

По версии следствия, с 1 по 7 сентября 2017 года полицейские получили 2 млн руб., являющихся первым траншем взятки в размере 4 млн руб. За эту сумму сотрудники полиции обещали одному из фигурантов дела переквалифицировать обвинения на менее тяжкое и больше не брать его в разработку.

«Расследование уголовного дела представляло особую сложность. Обвиняемые являлись сотрудниками полиции со значительным опытом работы в правоохранительных органах, осведомленных о методах и тактике проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий»,— сказали в красноярском управлении СКР. Для обеспечения приговора в части взыскания штрафа наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 5,7 млн руб.

Константин Воронов