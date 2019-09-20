Обвиняемым в массовом убийстве собак в Новочеркасске назначили штрафы

Новошахтинский районный суд Ростовской области вынес приговор вынес обвинительный приговор предпринимателю Сергею Черневскому и ветеринару Ивану Бражко, обвиняемых в жестоком обращении с животными (ст. 245 ч.2 п.п.«а», «д» УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда. Суд назначил Сергею Черневскому штраф 110 тыс. руб., Ивану Бражко — штраф 100 тыс. руб., сообщает «Кавказский узел».

Весной 2018 года зоозащитники сообщали, что в Ростовской области участились случаи убийства безнадзорных животных. В ноябре 2018 года Арбитражный суд Ростовской области установил, что в Новочеркасске предприниматель, занимавшийся саночисткой города, использовал для эвтаназии животных не предназначенный для этой цели препарат, а также содержал животных в ненадлежащих условиях. Предприниматель Сергей Черневский и ветеринар Иван Бражко, обвиненные по этому делу, отказались признать вину в убийстве 173 собак.

Кристина Федичкина