Лидером нижегородской «Справедливой России» рекомендовали избрать Татьяну Гриневич

Президиум центрального совета партии «Справедливая Россия» на заседании в Москве рекомендовал избрать на должность председателя совета регионального отделения партии в Нижегородской области секретаря бюро Татьяну Гриневич. Об этом сообщается на сайте «Справедливой России».

Кроме того, президиум центрального совета рассмотрел вопрос о прекращении работы пяти местных отделений партии в Нижегородской области. Каких именно, не уточняется.

Напомним, бессменным лидером нижегородской «Справедливой России» с 2009 года был Александр Бочкарев. Он скончался 24 мая этого года в возрасте 47 лет от обширной тромбоэмболии на фоне лимфолейкоза.

Анастасия Еремина