Аватары на службе искусства. Новые грани театра в шоу Sleeping beauty dreams

Фото: Ксения Жаворонкова

Российская премьера шоу «Сны спящей красавицы» с Дианой Вишневой в роли принцессы Авроры состоялась 14 и 15 сентября на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге революционное шоу представят 28 сентября в Екатеринбург-ЭКСПО.



В северной столице «Сны» посмотрели знаменитости практически из всех сфер, в числе гостей были Роман Абрамович и Алексей Миллер. На выходе из зала зрители не скрывали своих эмоций, называя шоу «совершенством», «погружением в подсознание», «синтезом цифрового искусства, современного танца и передовых технологий». Многие особенно отметили гипнотический эффект музыки, написанной голландцем Тайсом де Влигером из трио Noisia, и сравнивали сочетание классического балета и новых технологий с новаторством Сергея Дягилева и его «Русских сезонов».

Классическая хореография, современный танец и цифровые технологии — это новая интерпретация сказки о спящей красавице во «Снах». Задача, которую поставили перед собой авторы шоу, простая и сложная одновременно: погрузить зрителя в атмосферу сна, используя прежде всего танец, а уже в дополнение — аудиовизуальные эффекты.

Усилить впечатление от танца помогают аватары. Они оживают, когда на костюме балерины закрепляют 17 датчиков, реагирующих на ее движения. Сигналы с сенсоров поступают в центральный процессор и транслируются на огромный 3D-экран шириной во всю сцену, а визуальные образы варьируются в зависимости от сюжета и эмоциональной окраски сцены.

Фото: Ксения Жаворонкова

С вовлечением зала в сон принцессы помогает и высокая технология Real-Time Digital Avatar, а также специальная саунд-система Immersive Sound Art от известного бренда L-Acoustics. В результате сны Авроры буквально оживают — танец Дианы и аватара, начинающийся совместно, затем превращается в самостоятельный, в определенные моменты кажется, что монстр на экране обрел свободу и готов атаковать свою хозяйку — так работает сочетание классического танца балерины и его визуализации на экране. Звук тоже перемещается по площадке и следует за танцором.

Балерины отмечают, что аватары позволяют им посмотреть на свои движения со стороны и почувствовать, что на экране нет повторения их движений «один в один», а есть участие и даже «соавторство» цифрового интеллекта. Задержка между движением танцора и откликом аватара на его движение практически незаметна и составляет сейчас полсекунды, еще год назад это была одна секунда.

Содержание снов принцессы Авроры — не безоблачно и не приукрашено, в них есть эмоции страха и тревоги, спутанного сознания и беспокойства. «Сны» рассказывают о препятствиях, непреодолимых в повседневной жизни, с которыми пытается справиться наше подсознание во время сна. Реальность приобретает фантастические черты во сне, а то и вовсе преображается до неузнаваемости.

Фото: Ксения Жаворонкова

Диана Вишнева долгое время танцевала классический балет «Спящая красавица». После премьеры «Снов» в Санкт-Петербурге она призналась, что новая постановка — совершенно другой опыт в сравнении с традицией.