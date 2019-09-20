В Самарской области ожидается мокрый снег

Осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега ожидаются в Самарской области в воскресенье ночью и в понедельник днем. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В этот период в регионе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Местами в Самарской области в эти дни ожидаются порывы 16-21 м/с. Кроме того, в этот период в регионе похолодает. Температура воздуха днем в Самарской области составит 5... 10 °C. Ночью столбик термометра в регионе в эти дни будет опускаться до 1 °C.

Георгий Портнов