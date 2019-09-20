«Азимут» планирует летать из Ростова в Тель-Авив и Баку

Авиакомпания «Азимут» планирует запустить прямые рейсы в Тель-Авив и Баку, сообщает «Ростов-Транспорт». Перевозчик только что получил допуск на эти маршруты, но предварительное расписание уже известно.

Начать летать в столицу Израиля компания планирует с 1 декабря дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Вылет из Ростова в 9:25, посадка в Тель-Авиве в 11:10 . Обратный вылет в 12:10, прибытие в Ростов в 16:10. Рейс Ростов — Баку планируется обслуживать со 2 декабря также два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Вылет из Ростова в 17:10, прибытие в столицу Азербайджана в 20:10. Обратный вылет в 21:20, посадка в Ростове в 22:20. Время указано местное для каждого аэропорта.

Рейсы будут обслуживать самолеты Сухой Суперджет 100. Продажа билетов пока не открыта.

Дарья Голякова