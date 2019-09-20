«Магнит» возглавил рейтинг крупнейших частных работодателей России

По данным Forbes, рейтинг крупнейших частных работодателей России пять лет возглавляет «Магнит». Персонал розничной сети на 31 декабря 2018 года насчитывал 297 тыс. человек. В компании работают 78% женщин и 22% мужчин. Возраст большинства сотрудников составляет 27-40 лет, большинство из них работают в магазинах.

В настоящий момент количество магазинов сети насчитывает свыше 20 тыс. разных форматов в более чем 3 тыс. населенных пунктах.

Forbes также опубликовал исследование, согласно которому 200 крупнейших российских частных компаний обеспечивают работой почти 4 млн человек.

Елена Рыжкова