«Волжское пароходство» оштрафовали за нарушения требований по охране труда

Госинспекция труда по Нижегородской области в результате проведения внеплановой проверки в АО «Судоходная компания “Волжское пароходство”» («Волга-флот», входит в VBTH — судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding Владимира Лисина) выявила нарушения в сфере охраны труда. Предприятие оштрафовано на 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения выявили в области учета и выдачи сотрудникам «Волжского пароходства» средств индивидуальной защиты, при проведении вводных инструктажей и ознакомления с результатами оценки условий труда.

Анастасия Еремина