На установку 103 камер видеонаблюдения в Удмуртии выделят 27,7 млн рублей

В городах и поселках Удмуртии установят 103 камеры видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На эти цели выделят 27,7 млн руб. из республиканского бюджета, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Новые камеры появятся в Ижевске, Глазовае, Можге, Камбарском и Увинском районе в количестве 40, 23, 15, 15 и 10 штук соответственно. Их разместят в местах массового пребывания людей, на религиозных объектах и в местах въездов в муниципалитеты. Конкретные места определят до 1 октября.

«Мы уже активно подключились к этой стадии и точечная, сегментная задача сейчас — это установка камер до конца года. Камеры будут устанавливаться, как фиксированные, с функцией распознавания лица, так и поворотные с оптическим и цифровым зумом. Это необходимо для того, чтобы все коллеги, участвующие в обеспечении безопасности населения республики на этих пилотных зонах, могли иметь возможность оперативно влиять на обстановку»,— отметил премьер правительства Удмуртии Ярослав Семенов.