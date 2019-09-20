Экс-глава Куеды не смог стать спикером земского собрания

Сегодня состоялось первое заседание нового созыва земского собрания Куединского муниципального района. Спикером представительного органа был избран директор ООО «СП им. Мичурина» Евгений Марданов. Как рассказала “Ъ–Прикамье” депутат земского собрания Нина Корионова, эту кандидатуру поддержали 12 земцев. Альтернативный кандидат, экс-глава Куединского сельского поселения Павел Коноплев заручился поддержкой семи депутатов. Отметим, что господин Марданов считается членом команды действующего главы района Александра Горбунова.

Полномочия главы Куединского района истекают в этом году. По словам, Нины Корионовой, земское собрание района планирует объявить конкурс по отбору кандидатов на руководящую должность 27 сентября. Нина Корионова добавила, что противники действующего главы готовы выйти на митинг, в случае если господин Горбунов подаст документы на конкурс. Александр Горбунов заявил “Ъ–Прикамье”, что не принял окончательного решения по поводу участия в конкурсе. «Посоветуюсь с депутатами-единороссами, составляющими большинство в земском собрании. И после этого приму решение», – пояснил господин Горбунов.