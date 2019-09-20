В Краснодаре директор фирмы-должника заплатит за взятку приставу 500 тыс. рублей

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о взыскании задолженности в размере 560 тыс. руб. с одной из коммерческих организаций, зарегистрированных в Западном округе краевого центра. После начисления судебных издержек общая сумма долга составила 639 тыс. руб.

Производство было передано в отдел судебных приставов по Западному округу. Пристав арестовал имущество организации и наложил запрет на распоряжение внедорожниками «Нива», УАЗ и Toyota Hilux. Гендиректор фирмы предложил заместителю начальника отдела судебных приставов по Западному округу 150 тыс. руб. за то, чтобы тот не производил арест имущества. Во время передачи денег руководителя предприятия задержали сотрудники полиции.

Мировой суд судебного участка Прикубанского округа оштрафовал фирму за нарушение ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юрлица), назначил штраф в размере 500 тыс. руб.

Елена Рыжкова