Francesca Tandoi - «Все краски Италии»

ВРЕМЯ: 9 октября в 19:00

МЕСТО: «Красноярский городской Дворец культуры» (ГорДК)

проспект Свободный, 48

Ценз: 6+

FRANCESCA TANDOI (ИТАЛИЯ)

Одна из самых успешных итальянских певиц и пианисток последнего десятилетия Francesca Tandoi (Рим). Узнаваемой во всем мире Франческу Тандои делает не только глубокий и насыщенный голос – альт, но также и филигранное владение фортепиано. В сумме, они создают собственное уникальное и выразительное звучание, которое нельзя ни с чем спутать.

Профессор Гаагской Королевской Консерватории в направлениях джазового фортепьяно и вокала, Франческа сотрудничала и концертировала с такими музыкантами, как Joe Cohn, Scott Hamilton, Madeline Bell, Leah Kline и другими, выступала в США, Японии, Малайзии, Индонезии, Индии, ЮАР, а также по всей Европе. Победительница международных конкурсов, постоянный резидент международных фестивалей North Sea Jazz festival, Mastricht jazz festival, Breda jazz festival, Bosendorfer, VR Jazz Fest и многих других.

Журнал JazzIt назвал Francesca Tandoi, лучшим молодым джазовых музыкантов Италии 2016 г. и неоднократно включал ее в рейтинг лучших молодых джазовых пианистов Европы.

В программе концерта Франческа совместно с красноярским джаз-трио исполнит джазовые стандарты и композиции таких известных авторов, как George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter, Bill Evans, Thelonious Monk и Oscar Peterson. Помимо традиционного свинга и бибоп, прозвучат также несколько авторских произведений Франчески, а также музыка в стиле фанк и соул.

«Франческа Тандои обладает действительно впечатляющими навыками игры на фортепиано. Она буквально пролетает над клавишами. И она наделена прекрасным поющим голосом, полным тепла и чувственности».

(с) JazzFlits Magazine

Европейская пресса признает Франческу Тандои одной из самых успешных певиц и пианисток последнего десятилетия на международной джазовой сцене, а также феноменальным композитором, способным пробудить подлинный интерес к джазовой музыке у любого слушателя. «У нее безупречная исполнительская техника и природный дар увлекать за собой людей. Аудитория просто поражена ее игрой», пишет Life Style Magazine.

Журнал JazzIt назвал Francesca Tandoi, лучшим молодым джазовым музыкантом Италии 2016 г. и неоднократно включал ее в рейтинг лучших молодых джазовых пианистов Европы.

Видеозаписи:

https://www.youtube.com/watch?v=dgaA-6ZNJa0

https://www.youtube.com/watch?v=X_EwDf7U5Eo

https://www.youtube.com/watch?v=ba8RruVAqtw

https://www.youtube.com/watch?v=zfI87j9MXO4

Приобретение билетов по ссылке: https://krasbilet.ru/poster/7924-Francesca-Tandoi-Vse-kraski-Italii

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9 октября 19:00 / ГорДК / проспект Свободный, 48

Возрастное ограничение: 6+