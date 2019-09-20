Francesca Tandoi - «Все краски Италии»

ВРЕМЯ: 9 октября в 19:00
МЕСТО: «Красноярский городской Дворец культуры» (ГорДК)
проспект Свободный, 48
Ценз: 6+
FRANCESCA TANDOI (ИТАЛИЯ)
Одна из самых успешных итальянских певиц и пианисток последнего десятилетия Francesca Tandoi (Рим). Узнаваемой во всем мире Франческу Тандои делает не только глубокий и насыщенный голос – альт, но также и филигранное владение фортепиано. В сумме, они создают собственное уникальное и выразительное звучание, которое нельзя ни с чем спутать.
Профессор Гаагской Королевской Консерватории в направлениях джазового фортепьяно и вокала, Франческа сотрудничала и концертировала с такими музыкантами, как Joe Cohn, Scott Hamilton, Madeline Bell, Leah Kline и другими, выступала в США, Японии, Малайзии, Индонезии, Индии, ЮАР, а также по всей Европе. Победительница международных конкурсов, постоянный резидент международных фестивалей North Sea Jazz festival, Mastricht jazz festival, Breda jazz festival, Bosendorfer, VR Jazz Fest и многих других.
Журнал JazzIt назвал Francesca Tandoi, лучшим молодым джазовых музыкантов Италии 2016 г. и неоднократно включал ее в рейтинг лучших молодых джазовых пианистов Европы.
В программе концерта Франческа совместно с красноярским джаз-трио исполнит джазовые стандарты и композиции таких известных авторов, как George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter, Bill Evans, Thelonious Monk и Oscar Peterson. Помимо традиционного свинга и бибоп, прозвучат также несколько авторских произведений Франчески, а также музыка в стиле фанк и соул.
«Франческа Тандои обладает действительно впечатляющими навыками игры на фортепиано. Она буквально пролетает над клавишами. И она наделена прекрасным поющим голосом, полным тепла и чувственности».
(с) JazzFlits Magazine
Европейская пресса признает Франческу Тандои одной из самых успешных певиц и пианисток последнего десятилетия на международной джазовой сцене, а также феноменальным композитором, способным пробудить подлинный интерес к джазовой музыке у любого слушателя. «У нее безупречная исполнительская техника и природный дар увлекать за собой людей. Аудитория просто поражена ее игрой», пишет Life Style Magazine.
Журнал JazzIt назвал Francesca Tandoi, лучшим молодым джазовым музыкантом Италии 2016 г. и неоднократно включал ее в рейтинг лучших молодых джазовых пианистов Европы.
Видеозаписи:
https://www.youtube.com/watch?v=dgaA-6ZNJa0
https://www.youtube.com/watch?v=X_EwDf7U5Eo
https://www.youtube.com/watch?v=ba8RruVAqtw
https://www.youtube.com/watch?v=zfI87j9MXO4
Приобретение билетов по ссылке: https://krasbilet.ru/poster/7924-Francesca-Tandoi-Vse-kraski-Italii
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9 октября 19:00 / ГорДК / проспект Свободный, 48
Возрастное ограничение: 6+