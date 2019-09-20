Объем экспорта АПК Тюменской области увеличился на 34,2%

В первые семь месяцев 2019 года в Тюменской области объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил свыше $13 млн, что на 34,2% больше аналогичного показателя 2018 года, сообщили в пресс-службе губернатора. По их данным, в основном товары экспортируются в страны СНГ, всего — в 14 стран мира.

Лидеры поставок — рапсовое масло, молочная продукция, злаки, картофель, готовые пищевые продукты. Главные компании-экспортеры — «Данон», «Юнигрэйн», «Слада», «Боровская» птицефабрика и агрофирма «КРиММ».

По словам губернатора Александра Моора, к началу 2025 года объем экспорта АПК должен достичь $28,4 млн. Он уверен, что развитие возможно за счет расширения географии экспортных поставок.