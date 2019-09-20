Сибирские города лидируют по числу желающей мигрировать молодежи

Омск, Барнаул и Кемерово оказались в числе городов-лидеров в России по доле молодых людей, желающих переехать в другой населенный пункт в поисках лучшей жизни. Такие результаты показало исследование Финансового университета при правительстве России.

Жителям российских городов в возрасте от 18 до 30 лет задавался вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то когда?» Две трети опрошенных (67%) ответили на него отрицательно, треть собирается покинуть родной город. При этом 17% планируют это сделать в ближайшие год-два, 5% — ближайшие три-четыре года, 7% — в ближайшие пять-семь лет.

О своем желании переехать заявили 47% опрошенных в Омске, 45% — в Барнауле, 39% — в Кемерово. В число городов с наименьшей долей молодежи, намеренной переехать в другой населенный пункт, вошли Новокузнецк (26%), Томск (26%) и Новосибирск (25%).

Авторы исследования отмечают, что довольно часто городами со значительными исходящими миграционными потоками становятся крупные центры с развитой социально-экономической инфраструктурой и большим количеством вузов, обеспечивающих получение молодежью хорошего образования.

«Высокий уровень образования означает, с одной стороны, знакомство с современными стандартами качества жизни, а с другой подразумевает возможности выбора рабочих мест с достаточно высоким уровнем оплаты труда, которых в этих городах может быть недостаточно»,— говорится в исследовании. В нем отмечается, что молодежь не готова уезжать из комфортных городов и тех мест, где имеются возможности для самореализации и повышения собственного благополучия.

Юрий Зуев