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Фото: Андрей Абрамов

В Нижнем Новгороде обсудили перспективы развития предпринимательства

Чиновники встретились с бизнес-омбудсменом.

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В конференции, прошедшей в Торгово-промышленной палате, участвовали министр экономического развития Нижегородской области Игорь Норенков, замминистра Альбина Разина и бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.


В конференции, прошедшей в Торгово-промышленной палате, участвовали министр экономического развития Нижегородской области Игорь Норенков, замминистра Альбина Разина и бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

По сложившейся практике, наибольшую поддержку от региональных властей получают крупные инвесторы. Наилучший вариант для таких инвесторов - получение статуса приоритетного проекта, тогда предприятие получит льготы по налогам на прибыль и имущество, и компенсацию затрат на создание инженерной инфраструктуры.

Этот статус могут получить проекты, инвестиции в которые составят от 100 млн рублей, - сообщил Норенков.

Солодкий представил участникам встречи «Индекс административного давления-2019», из которого следовало, что главная проблема бизнеса сегодня в том, что контрольно-надзорные органы на местах по-разному трактуют федеральные законы.

Предпринимателей слишком часто штрафуют и не дают возможности исправить допущенные ошибки добровольно, что негативно сказывается на развитии предпринимательства, - заявил бизнес-омбудсмен.

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