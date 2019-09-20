На следующей неделе в Татарстане ожидается снег

На следующей неделе в Татарстане прогнозируются мокрый снег, дождь, а также сильный восточный ветер с переходом на северный ветер порывами до 15-20 м/с, говорится в сообщении Гидрометцентра.

По данным синоптиков, с понедельника республика будет под влиянием циклона, который смещается со Скандинавии. Ночью 23 сентября похолодает до 0..+5°С, днем температура воздуха поднимется до +4..+9°С.

24-25 сентября в Татарстане сохранится холодная погода с дождем и мокрым снегом. Ночью температура в воздухе составит 0..+3°С, местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -2°, а днем столбики термометров покажут +2..+7°С.

Также синоптики рассказали о погоде в ближайшие выходные. По их данным, 21 и 22 сентября в Татарстане ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью составит 0..+6°С, днем — +6..+12°С.

"Ъ-Казань"