Благоустройство Щелоковского хутора обошлось в 70 млн рублей Работы велись с 2018 года.

О том, что территория памятника природы регионального значения нуждается в современном переосмыслении, заявили жители города.

Что территория Щелоковского хутора, имеющего статус памятника природы регионального значения, нуждается в благоустройстве заявили жители города. По их инициативе работы по благоустройству территории были профинансированы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В частности, на Щелоковском хуторе были возведены игровой комплекс и спотплощадка, а три находящихся на его территории озера были объединены общей пешеходной зоной.

Люди наконец-то получили комфортные условия и современную рекреационную зону, - говорит глава Советского района Владимир Исаев.

Кроме того на территории была сделана современная дорожно-тропиночная сеть парковых дорожек из террасной доски, а на одном из озер установили наплавной понтон, который также стал прогулочной зоной.

По словам вице-мэра Нижнего Новгорода Виктора Сдобнякова, с наступлением темноты благоустроенная территория подсвечивается с помощью современных свето-точек.