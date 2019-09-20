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Фото: Андрей Абрамов

Благоустройство Щелоковского хутора обошлось в 70 млн рублей

Работы велись с 2018 года.

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О том, что территория памятника природы регионального значения нуждается в современном переосмыслении, заявили жители города.


Что территория Щелоковского хутора, имеющего статус памятника природы регионального значения, нуждается в благоустройстве заявили жители города. По их инициативе работы по благоустройству территории были профинансированы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В частности, на Щелоковском хуторе были возведены игровой комплекс и спотплощадка, а три находящихся на его территории озера были объединены общей пешеходной зоной.

Люди наконец-то получили комфортные условия и современную рекреационную зону, - говорит глава Советского района Владимир Исаев.

Кроме того на территории была сделана современная дорожно-тропиночная сеть парковых дорожек из террасной доски, а на одном из озер установили наплавной понтон, который также стал прогулочной зоной.

По словам вице-мэра Нижнего Новгорода Виктора Сдобнякова, с наступлением темноты благоустроенная территория подсвечивается с помощью современных свето-точек.

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