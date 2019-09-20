В Госсовете Татарстана сменились председатели трех комитетов

В Госсовете Татарстана сменились главы трех профильных комитетов. Председателем комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам стал экс-глава агентства «Татмедиа» Айрат Зарипов. Бывший глава «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин возглавил комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству. Экс-министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Хамаев будет руководить комитетом Госсовета по экологии и природопользованию.

Как сообщал «Ъ-Казань», в структуре Госсовета также появился новый комитет — по жилищному и инфраструктурному развитию. Его возглавил экс-мэр Зеленодольска Александр Тыгин.

В четырех комитета остались прежние председатели. Леонид Якунин продолжит руководить комитетом по бюджету, финансам и налогам, Светлана Захарова — комитетом по социальной политике, Альберт Хабибуллин — комитетом по госстроительству и местному самоуправлению,, Шакир Ягудин — комитетом по законности и правопорядку.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"