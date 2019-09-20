Гарантийный фонд Ростовской области помогает получить льготный кредит в АО «МСП Банк»

В 2019 году субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить кредит по ставке 8,5% годовых в рамках Постановления Правительства РФ № 1706 ОТ 30.12.2017г. Эту программу Минэкономразвития России, называемую Программой 8,5, реализуют уполномоченные банки, среди которых АО «МСП Банк».



Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области» является агентом Банка и консультирует по его продуктам предпринимателей бесплатно. Кроме того, бесплатно формирует заявку в автоматизированной системе банка, к которой клиент уже сам прикрепляет необходимые документы.

На что могут рассчитывать предприниматели в рамках этой программы рассказал Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО».

- «У банка несколько предложений малого и среднего предпринимательства, касающихся кредитования и получения банковской гарантии. Но в рамках Программы 8,5 Банк предоставляет три продукта: «Оборотное кредитование», «Инвестиционное кредитование» и «Контрактное кредитование». В зависимости от суммы кредита, которую выбирает клиент, в качестве обеспечения может требоваться залог и/или поручительство третьих лиц, в том числе и региональных гарантийных организаций. В этом случае наш фонд готов выступить поручителем, но эта услуга уже будет возмездной. Однако с августа т.г. мы снизили размеры ставок вознаграждения и теперь максимальный размер составляет 1% годовых от суммы поручительства.

Предпринимателей всегда интересует вопрос - кто может участвовать в данной программе. На самом деле, очень многие. Это предприятия сельского хозяйства, строительства, транспортировки и хранения, туристской отрасли и гостиничного комплекса. Это производители продукции, а также предприятия, осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Это предприятия, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, здравоохранения, образования, культуры и спорта, бытовых услуг, сбора и утилизации отходов.Это предприятия розничной торговли из моногородов и предприятия рознично и оптовой торговли, оформляющие кредит на инвестиционные цели. В перечне этих отраслей есть ОКВЭДы, которые не подпадают под действие Программы 8,5, но это все можно выяснить в ходе консультации и мы поможем подобрать другой подходящий кредитный продукт или даже целую схему финансирования.

Кстати сказать, у Банка есть кредитные продукты, которые он реализует в рамках другой программы льготного кредитования – по ним ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства будет 9,6%.

Как агент Банка, мы консультируем по кредитным продуктам и по продуктам, связанным с предоставлением банковской гарантии. В обоих случаях, если Банк посчитает необходимым участие Гарантийного фонда в сделке, мы можем выступить поручителем, так как у нас с Банком заключены соглашения о сотрудничестве по программе предоставления поручительства и по кредитам, и по банковским гарантиям».

Подробная информация на сайте http://dongarant.ru