Жизнь за городом. В Запсибкомбанке ставка по ипотеке на землю от 9,75%!

Жизнь за городом, вдали от городской суеты, все чаще выбирают жители России. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного летом 2019 года, о собственной загородной недвижимости мечтают более половины россиян, не имеющих дачи. У большинства это желание связано с возможностью выращивать натуральные продукты, для многих важно больше времени проводить на свежем воздухе, особенно это выделяют молодые родители и те, кто планирует ими стать*.



Воплотить в жизнь мечту о комфортном доме на своей земле поможет Запсибкомбанк. Кредит на приобретение земельного участка — это одна из уникальных ипотечных программ, которой уже воспользовались многие клиенты банка. За летние месяцы текущего года заемщики банка успели оформить ипотеку, приобрести землю и приступить к строительству. В этом году, по сравнению с летом 2018 года, произошел рост заявок на ипотечные кредиты на 7%. Средний размер ипотечного кредита на 1 сентября 2019 года по данным внутренней статистики банка составил 2,1 млн руб. Сумма достаточная для приобретения участка с хорошим расположением и наличием необходимой инфраструктуры для комфортного проживания.

Заем можно получить по ставке от 9,75% годовых на срок до 30 лет. Длительный срок кредитования позволит подобрать наиболее комфортный ежемесячный платеж, при этом первый взнос на приобретение земельного участка может быть минимальным — всего 10% от стоимости участка. Например, стоимость небольшого участка земли у партнера банка в коттеджном поселке пригорода Тюмени на текущий день составляет 350 тыс. руб. Соответственно, приобретая его в ипотеку, при условии первого взноса в размере 10%, достаточно иметь собственных накоплений всего 35 тыс. руб. Если сравнить со средней зарплатой по региону, это вполне приемлемая сумма для семьи.

Рассчитать подробный график платежей, получить необходимую консультацию об условиях ипотечных программ на землю, а также ознакомиться с полным перечнем объектов, предлагаемых партнерами банка, можно в любом из офисов Запсибкомбанка. А оформить заявку, не выходя из дома, можно онлайн на сайте zapsibkombank.ru. Также банк упростил процедуру подачи заявок на ипотеку. Например, владельцам зарплатных карт, получающим по ним свой доход более трех месяцев, справка о заработной плате не требуется.

«В наше время мир очень динамичен, мы постоянно передвигаемся, общаемся, много времени проводим в стенах офисов и общественных местах. При таком ритме многим людям хочется покоя, уединения и тишины, создать собственный островок гармонии. Возможность приобрести в ипотеку только земельный участок без наличия на нем построек не ограничивает клиента готовыми предложениями на рынке недвижимости, позволяет разместить все, что необходимо, по своему усмотрению. Для тех, кто планирует дом мечты по собственному проекту, в Запсибкомбанке мы также предлагаем жилищный кредит на строительство дома своими силами по ставкам от 10,3% годовых. Выбор за вами!» — прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

* Исследование Всероссийского Центра изучения общественного мнения: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9818