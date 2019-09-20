В Челябинске грузовик врезался в остановку и сбил пешехода

На северо-западе Челябинска грузовик врезался в трамвайную остановку и сбил пешехода.

Как сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в 09:10 на проспекте Победы. Водитель грузового автомобиля HOWO не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение трамвайной остановки «Тепличная», а затем сбил стоявшего там пешехода. В результате ДТП 28-летняя женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами. Кроме того, разлетевшийся забор повредил автомобиль ВАЗ-2107, двигавшийся впереди грузовика и в момент аварии остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия.