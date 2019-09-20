Прокуратура проверит обоснованность цен на украшение Ростова ко Дню города

Депутат Законодательного собрания Ростовской области от ЛДПР Евгений Федяев направил письмо в региональную прокуратуру с просьбой проверить администрацию Ростова на завышение цен на украшения ко Дню города, сообщает пресс-служба ростовского отделения партии. Господин Федяев ссылается на видеоролик, размещенный в интернете одной из общественных организаций, авторы которого уличают администрацию города в значительном завышении цен на некоторые позиции контракта по украшению Ростова к 270-летнему юбилею.

«"Древо света", установленное возле кинотеатра "Ростов", обошлось бюджету в 800 тысяч рублей за штуку, сумма заплаченная администрацией за расположенную там же конструкцию "Повозка с лошадьми" превышает стоимость, указанную на сайте производителя на 150 тыс. руб.», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что власти выделили 690 тыс. руб. на покупку гирлянды, которая должна была украшать композицию «Галерея из пяти звезд». Однако, по мнению общественников, эту гирлянду так и не установили.

Дарья Голякова