Болей за наших, смотри матч «Арсенал» — «Урал»!

В 10-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» отправится на выезд к тульскому «Арсеналу» — игра состоится 22 сентября в 18:30 по екатеринбургскому времени, трансляция будет доступна на канале Матч Премьер.



«Арсенал» и «Урал» соседи по турнирной таблице, они набрали одинаковое количество очков — по 13, и занимают 7-е и 8-е место.

Соперники провели между собой 10 матчей, в которых преимущество на стороне «Урала»: 4 победы, 1 поражение и 5 ничейных результатов. В пяти последних матчах на поле «Арсенала» хозяева одержали 1 победу, потерпели 1 поражение, а 3 игры завершились вничью.

Виталий Мешков из Дмитрова выступит в роли главного судьи. Ассистентами назначены Антон Кобзев из Москвы и Наиль Сейфетдинов из Казани. Резервный судья — Анатолий Жабченко из Краснодара.

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