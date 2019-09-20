В Ижевске открыли первый цифровой диспетчерский пункт «Россетей»

Первый цифровой городской диспетчерский пункт (ГДП) ПАО «Россети» открыли в Ижевске. ГДП позволит увеличить экономию затрат на 30% и сократить время ликвидации нештатных ситуаций, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Павла Ливинского.

«Мы до 2022 года в два раза снизим количество технологических нарушений и время их ликвидации. Конечно же, все эти мероприятия, как консолидация активов, позволяет убрать дублирование затрат в тарифе на содержание техники, персонала, ремонтов, базы, аварийный запас - это экономия. Мы уже видим по 2019 году 10% экономию затрат мы достигли, в целом годовая экономия будет 30% в ходе существования такого цифрового комплекса»,— отметил господин Ливинский.

На данный момент из пункта наблюдают за работой 80% всех сетей республики. В ближайшие два года этот показатель вырастет до 100%. «Оперативность реагирования выросла в 10 раз. Сразу же, еще неполный 2019 год от тех реализованных мероприятий консолидации сетей и цифрового управления мы видим — на четверть снизилось количество технологических нарушений и на 30% сократилась длительность их ликвидации»,— добавил гендиректор ПАО «Россети».