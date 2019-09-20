Отель Marriott торжественно открыли в Краснодаре

В Краснодаре открыли отель мировой сети Marriott. На церемонии присутствовали мэр Краснодара, председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, а также министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева и генеральный директор ГК «Европея» Ризван Исаев.

Отель стал восьмым в сети Marriott International в России.

Это 21-этажное здание, в котором 266 номеров и апартаментов. Кроме того, в отеле семь конференц-залов, конгресс-холл, бар, ресторан, спа- и фитнес-центры, а также 70-метровый атриум с застекленными лифтами.

Цены на проживание в отеле начинаются от 7,2 тыс. руб. за сутки. Бронирование доступно на официальном сайте группы отелей.

Это один из самых известных долгостроев - Краснодарский Marriott строили 10 лет.

Елена Рыжкова