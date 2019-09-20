В Екатеринбурге перекроют перекресток улиц Патриса Лумумбы и Военной

На перекрестке улиц Патриса Лумумбы и Военной в Екатеринбурге перекроют движение транспорта из-за ремонта дороги, сообщили в мэрии. Движение ограничат с 20:00 20 сентября до 6:00 27 сентября.

Во время ремонта изменят движения автобусные маршруты № 53 и 26: их направят по улицам Титова—Ферганская—Патриса Лумумбы—Палисадная—2-я Новосибиркая. Временно отменяются остановки «Палисадная», «Дорожная», «Московская», вводится остановка «Сухоложская» (в обе стороны) и остановка «Ферганская» в направлении к улице 2-я Новосибирская.

Автобусы №018 будут курсировать по 2-м трассам: «Московская—Авангард»: улицы Дорожная—Окраинная—Палисадная—Патриса Лумумбы—Ферганская—Титова, далее по маршруту оба направления, а также по «Мостовая—Авангард»: улицы 2-я Новосибирская—Палисадная—Патриса Лумумбы—Ферганская—Титова и далее по маршруту оба направления.