В Казани предприятие оштрафовали на 1 млн рублей за дачу взятки

Кировский райсуд Казани оштрафовал ООО «Биянковский щебеночный завод» на 1 млн руб. за дачу взятки в 20 тыс. руб. заместителю главы ж/д станции Юдино по грузовой работе, передает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, что взятка была передана в 2016 году. Она предназначалась для сокрытия перегруза вагонов с грузами предприятия и их отправки в пункт назначения без устранения выявленных нарушений. Это дало возможность грузоотправителю не нести дополнительные расходы, связанные с устранением перегруза, а также избежать штрафных санкций, говорится в сообщении ведомства.

Обе стороны были привлечены к уголовной ответственности. Против ООО «Биянковский щебеночный завод» возбудили дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Постановление суда в законную силу не вступило.

"Ъ-Казань"