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Пресс-релиз

«Тролзу» хотят привлечь к производству трамваев

На энгельсском ЗАО «Тролза» планируется начать выпуск трамваев.

Соответствующее соглашение есть между бывшим собственником завода и одной из структур «Трансмашхолдинга», сообщил на брифинге в правительстве министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов. Есть договоренности, что инвестор также должен возобновить производство троллейбусов. В настоящее время с инвестором ведет переговоры новый собственник.

Более 70% сотрудников предприятия «не уволены, а переведены на новое предприятие», уточнил чиновник. Режим простоя на заводе в очередной раз продлен – до конца сентября.

Марина Ковалева


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