Трест БНЗС получит крупный контракт на ремонт Башдрамтеатра

Контракт стоимостью 442 млн руб. на капитальный ремонт Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури в Уфе получит ООО «Генподрядный трест Башкортостаннефтезаводстрой» (БНЗС), следует из информации на портале госзакупок. Компания была единственным участником аукциона и предложила исполнить работы по начальной цене.

До ноября в театре должны быть заменены системы автоматического пожаротушения, вентиляции, кондиционирования, смонтировано новое постановочное освещение и звуковое оборудование для большого и малого залов. На все работы подрядчик должен предоставить пятилетнюю гарантию.

Исполнение контракта будет оплачено из субсидий бюджета республики.

Аукцион на отбор подрядчика приостанавливался региональным управлением ФАС. Заказчику выдавалось предписание об устранении нарушений.

Генподрядный трест «БНЗС», по данным kartoteka.ru, принадлежит сыну бывшего замминистра строительства России, уроженца Башкирии Хамита Мавлиярова. В 2018 году компания получила госконтракт минэкономразвития Башкирии стоимостью 236,8 млн руб., предусматривающий строительство средней школы с детским садом в селе Иглино.

Майя Иванова