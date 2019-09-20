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Саратовская прокуратура требует освободить граждан от обязанности доказывать отсутствие коммунальных долгов

С саратовцев планируется снять обязанность доказывать отсутствие задолженности при получении мер поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Соответствующую инициативу прокуратуры области одобрили на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики областной думы, уточнили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Поправки прокуратуры обусловлены вступающим в силу с 1 января 2021 года Федеральным законом от 28.11.2018 № 442-ФЗ, который предусматривает, что факт отсутствия задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг должен подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения. «При этом граждане не обязаны предоставлять какие-либо документы, подтверждающие наличие или отсутствие судебного акта», - уточняет инициатор. Для проверки задолженности органы власти должны будут использовать государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

Законодательная инициатива прокуратуры будет рассмотрена на заседании Саратовской областной думы 25 сентября.

Марина Ковалева


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