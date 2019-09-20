Фарид Мухаметшин в шестой раз возглавил Госсовет Татарстана

Депутаты нового созыва Госсовета Татарстана избрали спикером 72-летнего Фарида Мухаметшина, секретаря политсовета республиканского отделения «Единой России».

За него проголосовало 88 парламентариев. Шесть человек были против, еще двое воздержались.

Фракция КПРФ выдвинула на пост спикера Хафиза Миргалимова, но его поддержало лишь 13 человек (хотя во фракции коммунистов всего шесть человек).

Напомним, на выборах 8 сентября «Единая Россия» набрала в Татарстане 72,4%. С учетом одномандатников (включая самовыдвиженцев) она получила контроль над 90 из 100 мест парламента.

Секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин руководит Госсоветом бессменно с 1998 года.

"Ъ-Казань"