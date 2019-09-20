Нижнекисляйскую молочную компанию оштрафовали за нарушение техрегламентов

Арбитражный суд Воронежской области привлек к административной ответственности ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания», которое производит молочные консервы в Бутурлиновском районе Воронежской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Управление проводило проверку предприятия на соблюдение техрегламентов ЕАЭС в области ветеринарии в мае 2019 года. Надзорный орган выявил целый ряд нарушений. Среди них — несовпадение данных по объему принятого молока в товарных накладных и в ветеринарных свидетельствах; принятие молока от хозяйств без справок о ветеринарно-санитарным благополучии и от КФХ, не подвергавшего продукцию экспертизе. Кроме того, нарушения выявлены при исследованиях в лаборатории сливочного масла и молочной сгущенной сыворотки. Компанию оштрафовали на 50 тыс. руб.

Олег Мухин