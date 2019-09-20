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На мощностях «Калашникова» могут начать производить «умные счетчики»

«Россети» планируют производить интеллектуальные приборы учета на производственных площадках концерна «Калашников». Такие счетчики будут массово внедряться с середины 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ПАО «Россети» Павла Ливинского.

«С утра мы встречались с концерном "Калашников", который прорабатывает вопрос производства интеллектуальных приборов учета на основе технологии интернета вещей. Для нас важно, что это будет для местных потребителей, с удобной логистикой, максимально сокращенным временем доставки»,— сказал господин Ливинский.

«Умные счетчики» позволят видеть режимы потребления каждого пользователя, а также перебои с подачей электричества с диспетчерского щита. Это позволит мгновенно реагировать на сбои в сети, а потребители же смогут контролировать параметры поставляемой электроэнергии, дистанционно считывать показания и перейти на многотарифный расчет.

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