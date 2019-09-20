В Карталинском районе ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В Карталинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ураганный ветер привел к значительным разрушениям в поселках Анненский и Еленинка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Также в поселке Кирса Верхнеуральского района ветер повредил крышу двух жилых домов и сорвал кровлю со здания местного дома культуры. В поселках Октябрьского и Аргаяшского района, а также в Златоусте повреждены дома и здания социальных учреждений. В Южноуральске во время урагана пострадал 48-летний мужчина, его госпитализировали с рваной раной лба.

В дежурно-диспетчерские службы поступили сообщения о падении 19 деревьев в 8 муниципалитетах Челябинской области, двух опрокинутых остановках общественного транспорта в Челябинске и Магнитогорске, были повреждены три автомобиля.

Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий действует и сегодня, 20 сентября.