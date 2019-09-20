Владимир Путин встретится с президентом Киргизии на полигоне в Оренбуржье

Фото: Сайт президента России

Президент России Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область. В пятницу он посетит стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» на полигоне «Донгуз». Об этом сообщает сайт главы государства.

«Формирования Вооруженных сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана отработают совместные действия по отражению наступления условного противника»,– говорится в сообщении.

Кроме того, на полигоне пройдет двусторонняя встреча Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Георгий Портнов