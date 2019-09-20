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Фото: ATS Corsa

ATS Automobili сделала трековый спорткар ATS RR Turbo

Компания ATS Automobili представили новую модель ATS RR Turbo — трековый спорткар, созданный спортивным подразделением ATS Corsa.

Модель, созданная вокруг пространственной рамы с сертифицированным Международной автофедерацией FIA каркасом безопасности, оснащается 2-литровым 600-сильным турбомотором Honda, который сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач 3MO FTX. Спорткар оснащается тормозами Brembo, покрышками Michelin.

Спорткар ATS RR Turbo будет допущен к участию в официальных гоночных сериях, а также модель можно использовать на частных трек-днях.

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