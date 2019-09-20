Донской производитель мясной продукции получил льготный кредит на 200 млн рублей

Ростовское отделение Сбербанка выдало льготный кредит ООО ТД «Экомяспром», который выпускает мясную продукцию под брендом экоферма «Развилкино THE МЯСО». Об этом сообщает пресс-служба банка. Компания получила 200 млн руб.на развитие производства сроком на 1 год.

Производственная площадка «Экомяспрома» расположена в Песчанокопском районе Ростовской области. Там существляется контроль качества поставщиков сырья, процесс выработки продукции, ее хранение и транспортировка.

По данным «СПАРК- Интерфакс», ООО ТД «Экомяспром» было зарегистрировано в июле 2017 года с основным видом деятельности переработка и консервирование мяса. Компания принадлежит Вахтангу Генгаури, генеральным директором является Светлана Кужелева. Выручка «Экомяспрома» запрошлый год составила около 1,5 млрд руб., чистая прибыль 16,6 млн руб.

Дарья Голякова