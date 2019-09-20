Петербургский отдел «Справедливой России» подал 14 исков из-за фальсификаций на выборах

Петербургское отделение партии «Справедливая Россия» подало 14 исков в суд на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии. Ответчиками по искам являются 7 ИКМО и более 30 УИКов. Об этом сообщила председатель регионального отделения партии Марина Шишкина в Telegram.

Она пояснила, что большинство исков касаются несоответствия данных первичных протоколов об итогах голосования с результатами, опубликованными в ГАС «Выборы». Кроме того, некоторые УИКИ подозреваются в фальсификацию списков избирателей.

Госпожа Шишкина добавила, что ответчиками по искам являются МО № 15, МО № 65, «Академическое», «Коломяги», «Озеро Долгое», «Пискаревка», «Сосновское» и «Черная речка».