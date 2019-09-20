Газпромбанк выдаст «Вису» кредиты на строительство четвертого моста в Новосибирске

Концессионер строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске — группа «Вис» подписала соглашение с Газпромбанком соглашение об открытии кредитных линий на общую сумму 2, 4 млрд руб., говорится в сообщении группы. Банковские кредиты будут направлены на финансирование операционной деятельности «Вис», затрат по налогу на добавленную стоимость. Газпромбанк также обязуется предоставить концессионеру банковские гарантии.

Четвертый мост в Новосибирске разместится между Коммунальным и Дмитровским мостами в створе улицы Ипподромская. Мостовой переход будет платным для проезда. Общий объем инвестиций в проект — 40,9 млрд руб. Предполагается, что из этих средств сумма федерального гранта составит 26,2 млрд руб., остальное — средства инвестора и региона. Реализовать проект планируется на условиях концессии с ООО «Сибирская концессионная компания», которое на 75% принадлежит группе «Вис».

Илья Николаев