«Застой отступает — перемены становятся необратимыми»

Литературные чтения рэпера Оксимирона набирают популярность в Сети: известные актеры читают отрывки из классики, а условная «судебная тройка» выносит вердикт: на сколько лет может сесть автор строк. Перфоманс посвящен так называемому «московскому делу». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее положительным сигналом.

Рэпер Оксимирон выложил на YouTube двухчасовой ролик-перфоманс: известные актеры, сидя за столом перед судебной тройкой, читают отрывки из русской и мировой литературной классики, а также озвучивают цитаты великих людей. По окончании декламации суд выносит заключение о наличии экстремизма в том или ином тексте и, соответственно, сколько лет заключения может за это получить автор. Самый, наверное, яркий пример — Александр Сергеевич Пушкин «К Чаадаеву»: «Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена». Тройка увидела в этом призывы к насильственному свержению конституционного строя. Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.

Идея, по большому счету, не нова. В романе Александра Солженицына «В круге первом» есть сцена, когда заключенные шарашки в Марфино разыгрывают процесс над князем Игорем. Его судят за государственную измену — за то, что сдался половецкому хану Кончаку. Потом местный отдел НКВД расследовал факт глумления над правосудием в исполнении группы лиц.

Что-то слышится родное во всем этом, не правда ли? Приговоры тогда и сейчас, конечно, разнятся по жесткости, однако сама по себе схожесть ситуации со сталинским временем навевает неприятные мысли. У нас в стране существуют богатые традиции относительно наличия экстремизма и призывов к свержению государственного строя. Что до государственной измены — такие дела теперь тоже не редкость.

Но не может быть, что бы все было так уж плохо. Скорее, наоборот. Во всех этих современных флешмобах, вольных спектаклях и других действиях креативного класса есть большой положительный момент.

Это значит, что градус общественного недовольства возрастает.





Будоражит умы передовой интеллигенции, а также людей искусства. Именно интеллигенция является движущей силой любых преобразований — она создает новые направления в современном искусстве. И эти творения набирают популярность и все больше занимают умы других граждан. Появляются и новые лидеры — новые имена. Бороться с этим в условиях глобального мира сложно.

Нечто похожее было в годы так называемой «медведевской перестройки». До «Гражданина поэта» еще, конечно, не дошло — но лиха беда начало. В глубине брежневского застоя одной из движущих сил общественных настроений были политические анекдоты. Сейчас у нас вся жизнь сплошной анекдот, поэтому данный жанр оказался не очень востребованным. Но зато есть многих других способов. Благо XXI век на дворе. Застой отступает — перемены становятся необратимыми. Вопрос только: когда светлая половина начнет брать верх, — здесь ответа нет. Процесс, не уголовный, а временной, — может затянуться. Но ненадолго. Это с каждым днем все очевиднее, причем на всех уровнях общественной конструкции. Что касается власти, ей лучше этот процесс возглавить, а то перестройка снизу ни до чего хорошего не доводит. Вот и шаманы в Москву пошли. Смешно, да не до смеху.