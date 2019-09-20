Зарубежные СМИ: Что тревожит разведку США?

Американскую разведку насторожил разговор Трампа с иностранным лидером. The Washington Post утверждает, что беседа касалась Украины. За несколько недель до этого президент США по телефону говорил с Владимиром Зеленским. По данным СМИ, Трамп дал главе Украины некое обещание. В Конгрессе подозревают, что американский президент пытается найти компромат на своего конкурента на грядущих президентских выборах. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Официальная жалоба на разговор Трампа с зарубежным лидером поступила месяц назад, напоминает CNN. Сотрудник национальной разведки обратился к генеральному инспектору Майклу Аткинсону. Тот передал информацию главе службы Джозефу Магуайру, который вместо обращения в Конгресс, как того требует закон, обсудил вопрос с министерством юстиции.

На днях Аткинсон давал показания в Конгрессе, сообщает газета The Guardian. Источники, которые были на слушаниях, заявляют, что инспектор отвечал крайне уклончиво. Он отказывался делиться с Конгрессом деталями жалобы, отмечая, что вопрос находится вне его юрисдикции.

Председатель комитета, который расследует дело, демократ Адам Шифф назвал показания Аткинсона беспрецедентным нарушением закона. Об этом сообщает The Washington Post. Шифф заявил, что разведка пытается скрыть от Конгресса важную информацию и манипулировать системой.

Скандал разгорелся на фоне подозрений Конгресса, что Трамп пытается надавить на украинского президента Владимира Зеленского. По сообщениям Politico, личный адвокат главы США — Руди Джулиани признал, что просил Киев расследовать дело Джо Байдена, вице-президента в администрации Барака Обамы и главного конкурента Трампа на грядущих выборах. Республиканцев интересуют связи сына Байдена с украинской газовой компанией Burisma Group. Джулиани заявил, что бывший вице-президент подкупил президента Украины, чтобы тот остановил антикоррупционное расследование против Байдена-младшего.