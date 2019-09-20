«Троллинг оказывает психологическое влияние на кинотеатры»

Суд по интеллектуальным правам (СИП) в конце июля принял сторону екатеринбургского кинотеатра «Премьер-зал "Юго-Западный"» в споре с Российским авторским обществом (РАО). РАО пыталось взыскать с кинотеатра отчисления в пользу авторов музыки к фильмам. Генеральный директор сети кинотеатров «Премьер-зал» Владимир Петелин рассказал “Ъ-Урал”, как часто приходится отбиваться от претензий РАО, почему композиторы не являются авторами американского кино и на какие фильмы ходит уральский зритель.



– Как часто РАО подает иски к кинотеатрам?

– Это довольно распространенная практика. Особенно в регионах, где есть представительства РАО. Они обращаются к кинотеатрам с письмами и претензиями, предлагают добровольно выплачивать авторские отчисления в пользу композиторов. Если кинотеатр сопротивляется, то спустя какое-то время ему приходит иск. Предполагаю, что от охвата всех кинотеатров их останавливает только нехватка кадров.

– Как часто кинотеатры выигрывают суды?

– Чаще всего, если дело доходит до суда, то кинотеатры проигрывают. Чтобы обосновать свою позицию и получить положительный результат в суде, нужно иметь большой опыт в этом вопросе и опытного юриста по авторскому праву. Нормы, по которым РАО пытается взыскать деньги с кинотеатров, закреплены законодательством уже много лет. В случае с российскими композиторами закон трактуется почти однозначно и кинотеатру приходится платить. Но мы прокатываем 70-80% американского кино, а в США композиторы не являются авторами. По американскому законодательству, у композитора не закреплено право на получение вознаграждения. И в судах мы разъясняем, что РАО пытается взыскать деньги в пользу сразу всех композиторов, в том числе и американских. Чтобы выиграть, нужно четко понимать и уметь апеллировать американским законодательством и нормами международного права. Для этого необходимы подтверждающие доказательства о том, кто является автором музыки к американскому фильму. Доказательства нужно добывать на официальных американских сайтах. Сайты подлежат нотариальному заявлению и переводу. Даже если у кинотеатра есть грамотный юрист и воля, то не всегда хватает времени и средств, чтобы предоставить суду все доказательства.

– Какие суммы РАО пытается взыскать?

– РАО через суд пытался взыскать 3% от сбора фильма. Половину суммы сборов кинотеатр отдает дистрибьютору, а из оставшихся 50% должен выплачивать отчисление по авторскому вознаграждению. И 3% от общего сбора фактически превращаются в 6% от выручки кинотеатра. Сумма исков зависит от посещаемости кинотеатра. Четырехзальному кинотеатру «Премьер зал» в 2015 году приходил иск на сумму около 700 тыс. руб., двухзальному около 300 тыс. руб.

– Какие убытки вы понесли из-за спора с РАО?

– Более 1 млн руб. У нас большие издержки на работу юристов и командировки в окружной суд и СИП в Москве. У нас были десятки судебных заседаний. Мы с РАО взаимодействуем с 2002 года, когда они начали отправлять претензионные письма. В 2003-2004 годах начались первые суды. Были ситуации, когда мы выигрывали. Было много случаев, когда проигрывали. Мы всегда стараемся отстаивать свои права и ни разу не заключали договор с РАО. Мы убеждены, что не должны платить на тех условиях, на которых РАО хочет заключить договор, ведь РАО отказывается исключать из предлагаемого ими договора выплаты по американским фильмам.

– Почему договор не должен распространяться на американские фильмы?

– Фильм снимает студия, которая нанимает авторов фильма: сценариста, режиссера и композитора. Из трех авторов композитор оказался в привилегированном положении. В законе существуют нормы, по которым композитору стало необходимо отдельно платить притом, что ему платят на этапе производства. Мы получаем на законных основаниях аудиовизуальное произведение полностью, но на нас сваливается история с оплатой. Мы считаем, что композитор повторно не должен получать деньги. Тем более с кинотеатра, который привлекал этого композитора к работе. Этот факт мы считаем несправедливым, хотя он закреплен в законодательстве. РАО утверждают, что в постановлении правительства 1994 года указана ставка композитору 3%. Но в 1994 году проката почти не существовало, и никто не задумывался, сколько там процентов нужно платить. И апеллируя этой ставкой, РАО предлагает кинотеатру заключить договор, на оплату 1,5%. Тоже интересная ситуация. В законе написано 3%, РАО делает 1,5%. Для разных категорий ситуаций РАО тоже еще может снизить ставку. Я знаю, что кто-то платит и 0,8% и 0,5%. Если подразумевать, что кинотеатр всегда будет проигрывать в судах, то тогда выгоднее заключить договор. Но если отстаивать свои права и выигрывать суды, то выгоднее не платить им.

– Как много кинотеатров выплачивают отчисления авторам музыки для фильмов?

– Исходя из моего общения с коллегами и партнерами, половина кинотеатров выплачивает. Вторая половина кинотеатров не выплачивает, потому что РАО слишком далеко от этих кинотеатров или потому, что кинотеатр небольшой и нет смысла подавать на них в суд. Платят только те, кому представители РАО пишут письмо. Кинотеатры, до которых они добираются, часто заключают договор. РАО пытается подавать заявление в прокуратуру и полицию о нарушении авторских прав. Такой троллинг оказывает психологическое влияние на кинотеатры.

– Какие у вас планы по развитию сети?

– По нашим прогнозам, сеть должна вырасти до 500 кинотеатров до конца 2020 года. В ближайшие полгода в Екатеринбурге откроется шестизальный кинотеатр в ТЦ «Омега» в Екатеринбурге. Планируем открытие нескольких проектов совместно с партнерами в Новоуральске и Краснотурьинске (Свердловская область). Сейчас есть конкретные ТЦ, в которых мы планируем открыть кинотеатры. В том числе рассматриваем другие варианты. Рынок Нижнего Тагила интересный и еще не до конца занят с точки зрения открытия современных кинотеатров. Сейчас изучаем его. У нас там был проект, но по разным организационным причинам его строительство приостановили.

– Какая должна быть посещаемость для успешной работы кинотеатра?

– Нормальным считается, если у многозального кинотеатра в крупном ТЦ в крупном городе средняя загрузка кинозала 15–18%. В это входит и полная заполняемость на вечерних сеансах, и утренние, когда приходит один человек. Сейчас довольно большое предложение на рынке. Два раза в год бывают аншлаги, когда билеты заранее распроданы и зал полный – в новогодние праздники и когда премьера очень ожидаемого фильма. В этом году таким фильмом были «Мстители», билеты на них распродали за три–четыре недели.

– Сколько денег ежемесячно собирают ваши кинотеатры?

– Сборы привязаны к размеру кинотеатра и расположению. Если кинотеатр однозальный в населенном пункте от 10 до 20 тыс. жителей, то сборы от 100 тыс. руб. Приемлемо с точки зрения бизнеса — 300–500 тыс. руб. Сборы в крупных городах в больших кинотеатрах могут быть 5-7 млн руб., в Москве и Санкт-Петербурге в среднем 10 млн руб. плюс. Я говорю о цифрах в среднем в месяц. Кинотеатр, увы, далеко не самый рентабельный бизнес.

– Какие фильмы больше востребованы у зрителей?

– Кино сейчас воспринимается как досуг и развлечение, поэтому большинство людей хотят получить эмоции и впечатления. Наиболее популярны фильмы, в которых можно увидеть много динамики и экшена, или посмеяться. Это фантастические или семейные фильмы с элементами юмора. Бывают исключения. Например, когда такие фильмы как «Движение вверх» или «Т-34». Там вступают в силу элементы, на которые правильно воздействуют режиссер и рекламная кампания. Это дух патриотизма и ощущение приверженности к чему-то большому и великому.

– Интересует ли жителей Екатеринбурга уральский кинематограф?

– Сказать, что совсем не интересует — неправильно. Но большинство кинотеатров прокатывают массовое кино. Именно у таких фильмов больше возможность привлечь зрителя. У тех, кто их снимает, больше опыта влиять на зрительский интерес и больше финансовых ресурсов. В редких исключениях, это региональные производители и студии. Местный кинематограф не воспринимается. Если у режиссера появляются успешные фильмы, он переезжает в Москву. Буквально пару режиссеров из Екатеринбурга живут здесь и остаются востребованными. Например, Алексей Федорченко из тех, кто показывает кино не только на Урале, но и по всей России.

Беседовала Елена Горшкова