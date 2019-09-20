Сегодня ФК «Краснодар» может расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прибыл в кубанскую столицу, чтобы, вероятно, решить вопрос о расторжении контракта, сообщает «СЭ».

По информации издания, стороны скорее всего не станут доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров Российского футбольного союза, куда ранее обратился «Краснодар». Контракт игрока с клубом заключен до конца текущего года.

17 сентября председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов, рассказал «СЭ», что на тот момент была неизвестна дата рассмотрения заявления ФК «Краснодар» о расторжении контракта с футболистом. «Мы хотим завершить процедуру до конца сентября», - сообщил он.

Павел Мамаев и Александр Кокорин были освобождены из колонии в Белгородской области 17 сентября.

Андрей Ульченко