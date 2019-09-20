«Роскосмос» отказал космонавту в повышении из-за американского гражданства жены

Служба безопасности «Роскосмоса» не утвердила космонавта Юрия Маленченко на должность первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов из-за американского гражданства его жены, сообщили «РИА Новости». По их словам, должность господина Маленченко подразумевает допуск к конфиденциальной информации.

«Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится — не утвержден»,— заявил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Космонавт женился на гражданке США Екатерине Дмитриевой в 2003 году. Это была первая в истории «свадьба в космосе». Она находилась в Центре управления полетами в Хьюстоне, а он — в полете на Международной космической станции.