Моршанская табачная фабрика хочет вернуть проданное перед банкротством оборудование

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего ОАО «Моршанская табачная фабрика» Олег Антонов обратился в арбитражный суд Тамбовской области с пятью заявлениями о признании недействительными сделок, совершенных в 2018 году. При этом компания была признана банкротом в апреле 2019-го.

В числе проданного имущества — отошедшее ООО «Моршанская табачная фабрика», ООО «Волна» и ООО «Тамбовская табачная компания» (ранее ООО «Староверы») оборудование сигаретного цеха (сделки датированы январем и июнем 2018 года), а также проданная Виктору Метальникову трансформаторная подстанция (октябрь 2018 года). Кроме того, господин Антонов пытается оспорить продажу в конце 2014 года нового Land Rover Defender Татьяне Метальниковой.

Господин Антонов также попросил суд наложить обеспечительные меры. Все заявления пока остались без движения.

О попытках взять под контроль банкротство фабрики — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин