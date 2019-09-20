Против жительницы Татарстана возбудили уголовное дело за жестокое обращение с тремя детьми

Полиция в Татарстане подозревает жительницу Набережных Челнов в жестоком обращении с тремя несовершеннолетними детьми. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним» (ст. 156 УК РФ), передает пресс-служба МВД по республике.

По информации министерства, в феврале прошлого года в полицию поступило заявление от главврача одной из детских поликлиник в Набережных Челнах. В нем говорилось, что местная жительница на протяжении длительного времени не приходит в медучреждение, а ее дети не получают необходимого лечения.

Вскоре полицейские выяснили, что женщина ненадлежащим образом воспитывала, содержала и обучала своих детей 2007, 2011 и 2015 года рождения, один из которых является инвалидом. В частности, по данным МВД, она жестоко обращалась с ними, пренебрежительно относилась к их нуждам, не соблюдала рекомендуемый режим питания, пренебрегала правила личной гигиены.

В декабре 2018 года детей изъяли из семей. В данный момент они находятся в детдоме Лениногорска. Там их полноценно кормят и лечат, их здоровью ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе.

В данный момент женщина находится под подпиской о невыезде. В конце этого месяца дело против нее передадут в суд.

"Ъ-Казань"