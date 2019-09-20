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Сквер «Рябиновый» в Ижевске откроют 23 сентября

Открытие сквера «Рябиновый» Ижевске состоится 23 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации. На благоустройство пространства потратили 17,15 млн руб., из них 16,15 млн руб. были выделены из федерального бюджета в рамках программы «Формирование комфортной и городской среды».

Сквер находится на ул. 9-е Января, в районе домов №163-183а. На его территории установили игровые комплексы, качели, уличные тренажеры, новые фонари и скамейки, а также посадили деревья и проложили дорожки.

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